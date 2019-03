Zeci de femei si barbati au marsaluit prin capitala si au cerut ca femeile sa aiba salarii egale cu ale barbatilor, sa li se acorde mai multe functii de conducere, iar violenta sa nu fie tolerata - VIDEO

Cu pancarte si tobe, manifestantii au pornit pe bulevardul Stefan cel Mare de la strada Ismail spre Teatrul de Opera si Balet.

“Vrem mai multe femei in politica.”

Ei si-au afisat mesajele pe pancarte asa incat sa le vada toata lumea.

“Stop violentei.”

S-au alaturat evenimentului si mai multi copii, care i-au adus cu ei si pe prietenii lor patrupezi.

“Sa accepte sterilizarea sa nu arunce puii.”

Si in timp ce unii marsaluiau, altii munceau.

“Muncim in fiecare zi. Iaca ne-a dat cate o foita, dar nu avem cand sa o citim.”

Mai multi membri ai PAS s-au alaturat marsului. Unii trecatori s-au uitat nedumeriti, considerand ca marsul este un nonsens.

“Oameni nebuni. Femeile si asa au multe drepturi, ce drepturi mai vor?”

Iar altii au inteles gresit mesajul. Ajunsi la Teatrul de Opera si Balet activistii au scandat mai multe lozinci. Marsul Solidaritatii are loc pentru al cincilea an consecutiv. Ziua Internationala a Femeii a fost adoptata in 1977 printr-o rezolutie a Adunarii Generale a ONU.

Prima data, insa, evenimentul a fost marcat la inceputul secolului trecut. Sarbatoarea aminteste de miscarile muncitoarelor din industria textila de la New York, care protestau, cerand un program de munca mai scurt si salarii mai mari.