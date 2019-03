Zeci de morminte de la cimitirul evreiesc din capitala, distruse dupa ce au fost taiati mai multi arbori care au cazut peste ele. Oamenii sunt nemultumiti de acest fapt, iar autoritatile ii indeamna sa nu faca panica - VIDEO

Zeci de pietre funerare de la cimitirul evreiesc din capitala au fost distruse. S-a intamplat dupa ce de acolo au fost taiati mai multi arbori, care au cazut peste morminte. In timp ce oamenii se arata nemultumiti de acest fapt, autoritatile ii indeamna sa nu faca panica. Responsabilii promit ca cimitirul va fi renovat in totalitate, in cadrul unui proiect in valoare de 5 milioane de lei, si ca pietrele funerare vor fi restaurate.