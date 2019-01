Zeci de oameni au fost vazuti astazi in centrul raionului Sangerei cu pungi pe care era imprimata sigla partidului Sor. Intrebati ce au acolo, acestia au spus ca au primit bomboane de la Ilan Sor - VIDEO

Consilierul raional din Sangerei, Tudor Tutunaru, care este membru al blocului ACUM sustine ca a susprins aceste imagini astazi in centrul orasului. Zeci de oameni, cei mai multi in varsta, tineau in maini pungi cu sigla partidului Sor.

“-Stiti ca e din bani furati? -Sa fi furat era in puscarie? -In prima instanta e condamnat?

Unii s-au aratat deranjati de intrebarile consilierului.Tutunaru sustine ca oamenii ar fi primit pungile cu sigla Partidului Sor la o ceremonie organizata la palatul de cultura din oras.

El spune ca a si rapostat acest caz la Consiliul Electoral de Circumscriptie.

Reprezentantii Partidului Sor neaga ca ca ar fi oferit cadouri electoarele. In fata presei, purtatorul de cuvant al partidului a aratat astazi de contin aceste pungi.





Alina SARGU, PURTATOR DE CUVANT PARTIDUL SOR: “Avem brosura candidatului, programul electoral si un suvenir acest ceas. Ceasul este un suvenir.”





“In codul electoral este un articol care perimite concurentilor electorali sa ofere alegatorilor cadouri simbolice pretul caruia nu este mai scump de 100 de lei. Ceasurile noastre le cumparam cu 40 de lei.“

“De unde cumparati asa ceas cu 40 de lei?

“Avem agenti economici care ni le ofera la acest pret.”

Primarul de Orhei a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, in dosarul Bancii de Economii. El se afla in libertate, sub control judiciar, pana va fi pronuntata decizia Curtii de Apel Cahul.