Zilele acestea prin capitala se circula cu viteza melcului. Se formeaza ambuteiaje mari pentru ca pe multe strazi benzi intregi sunt ocupate fie de mormanele de zapada, fie de masinile lasate acolo - VIDEO

Zilele acestea prin capitala se circula, in medie, cu viteza melcului. Se formeaza ambuteiaje mari pentru ca pe multe strazi benzi intregi sunt ocupate fie de mormanele de zapada, fie de masinile lasate acolo. Soferii spun ca nu au unde stationa pentru ca locurile de parcare, si asa putine, sunt acoperite de nameti. In loc sa puna lopetile in functiune, primaria vine din nou cu… rugaminti si sfaturi catre soferi.