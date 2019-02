Cantaretul Pasha Parfeni si-a incercat norocul la “Vocea Ucrainei”. Vezi prestatia cantaretului - VIDEO

Melodia, cunoscuta probabil in toata lumea, “You are not alone” din repertoriul lui Michael Jackson a rasunat in interpretarea lui Pasha Parfeni, la “Vocea Ucrainei”. Artistul moldovean a reusit sa atraga atentia spectatorilor chiar din primele clipe.

Vocea lui Parfeni i-a cucerit si pe jurati, dar niciunul dintre ei nu si-a intors scaunul.



"– Un om cunoscut. - Dan, spune-ne mai multe detalii.- Este un om talentat din Moldova. El chiar a si participat la Eurovision si a avut un rezultat bun. Si il cheama…Parfeni. - Ma numesc Pasha Parfeni. Ma bucur sa va salut. - Este trist. Foarte tristi. Tu meriti sa fii in acest show, dar echipa mea este practic completa. Din pacate."

Astfel, moldoveanul nu a reusit sa se califice in urmatoarele etape ale concursului.

"– Ai cantat minunat. Mi-a ramas un singur loc in echipa. Bine ai venit in Ucraina. Scuza-ma ca nu te-am luat. - Este in regula. Multumesc pentru aceste cuvinte calde. De fapt, nu va port pica.- Multumesc, Dan.- Importantat este ca ai venit si ti-ai etalat vocea.- Am venit si plec cu inima deschisa.- Scuza-ne. Multumesc.- De trei ori.- Va multumesc mult.- Iti multumim tie."

In 2012, Pasha Parfeni a reprezentat Moldova la Eurovision si a reusit sa ocupe locul 11.