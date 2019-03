La 60 de ani batuti pe muchie, nu are niciun rid si niciun fir de par alb, asadar, are motive sa fie invidiata. Este vorba despre papusa Barbie, care implineste o varsta remarcabila in industria jucariilor - VIDEO

Barbie isi face aparitia pentru prima oara in 1959, la un targ de jucarii de la New York. Manechina purta un costum de baie in dungi. Denumirea Barbie se trage de la prenumele Barbara, purtat de fiica creatoarei.

Barbie a stiut sa fie in pas cu tendintele si a purtat mastile a peste 180 de profesii in cele 6 decenii de la aparitia sa.

Janie WELLBORNE, VOCEA PAPUSEI BARBIE: „Ken era menit sa fie fratele lui Barbie. Dar cand au vrut sa il introduca in productie, acesta s-a transformat in iubitul lui Barbie.”

In 1968 aparea prima Barbie de culoare, pe nume Christie. Astazi papusile sunt disponibile in trei tipuri de siluete si 7 nuante diferite de piele.

Alexandra STOYAN LOPEZ, DESIGNER FACIAL, BARBIE: „E nevoie de multa practica si precizie.”

In 2017, creatoarea Barbie a lansat pentru prima data papusa care poarta hijab, valul islamic. Jucaria a fost creata dupa aspectul unei scrimere americane care participase pentru prima oara la jocurile olimpice purtand acest voal.

Ibtihaj MUHAMMAD, SCRIMERA AMERICANA: „E emotionant si pare revolutionar ce se intampla. Sunt bucuroasa ca tinerii vor avea o papusa cu hijab. E un moment minunat pentru toti dintre noi.”

In februarie 2019, compania a lansat o linie de Barbie, care include si o papusa care sta pe un scaun cu rotile. Iar in aceasta luna, de Ziua Internationala a Femeii, manechinele pot fi disponibile si in infatisarea unor femei, care lucreaza la NASA si care au obtinut premii rasunatoare in domenii precum sport, aviatie si jurnalism.