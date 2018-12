O sa ramai uimit de viteza pe care o atinge. Nici n-o sa-ti vina sa crezi ca are motor DIESEL - VIDEO

Alese in primul rand pentru cuplul mare si consumul redus de carburant, motoarele diesel au dovedit de-a lungul timpul ca pot fi inclusiv puternice si chiar rapide. Cel mai nou exemplu in acest sens ne este oferit de un BMW M550d, unul dintre putinele automobile din lume care sunt livrate alaturi de patru turbine, scrie 4tuning.ro.



Trecut prin mainile specialistilor germani de la mcchip-dkr, modelul din cazul de fata scoate peste 500 CP din unitatea cu sase cilindri in linie si capacitatea de trei litri. O crestere similara caracterizeaza si evolutia cuplului maxim, sedanul echipat cu sistemul de tractiune integrala xDrive promitand mai mult de 850 Nm.



Cel mai interesant aspect cu privire la acest BMW M550d de ultima generatie are insa legatura cu viteza de top, care depaseste orice limita a imaginatiei in urma imbunatatirilor primite. Scos pe autostrada, in prezenta unei camere de bord, automobilul companiei din Munchen reuseste sa treaca de pragul de 320 km/h.

Dupa cum precizam si anterior, modelul din cazul de fata este unul modificat, valorile maxime ale unitatii cu sase cilindri in linie si capacitatea de trei litri sarind de 500 CP si 850 Nm in urma interventiei specialistilor germani de la mcchip-dkr. In mod normal, propulsorul cu patru turbine dezvolta "doar" 400 CP si 760 Nm.

Reamintim cu aceasta ocazie si ca fisa cu specificatii tehnice este completata de o cutie automata cu opt trepte de viteza care, impreuna cu sistemul de tractiune integrala xDrive, rezolva ecuatia 0 - 100 km/h in numai 4.4 secunde. Ar fi curios de aflat cum sta exemplarul din materialul video de mai sus la capitolul cu pricina.

Intr-un final, despre noul BMW M550d - in versiunea de fabrica, mai trebuie spus si ca are un pret de pornire pentru Romania de 87.525 de euro. Clientii au de ales intre doua variante de caroserie: sedan in patru portiere si break cu cinci usi.