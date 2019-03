Rusia si-a prezentat piesa pentru Eurovision. Aceasta a fost compusa de Kirkorov si de un muzician grec si va fi interpetata de Serghei Lazarev - VIDEO

La scurt timp dupa ce a fost publicata pe internet, piesa “Scream”, interpetata de Serghei Lazarev a adunat milioane de vizualizari. Aceasta este insotita si de un videoclip impresionant.

Compozitia este o balada care pune in lumina vocea puternica a interpretului.

Filip KIRKOROV, INTERPRET: „Serghei statea pe ganduri daca sa participe sau nu. Cand a auzit piesa a decis. Va fi un al Serghei in concurs.”

In acest an, canalul Russia, postul de televiziune care organizeaza evenimentul, a selectat piesa, iar ulterior interpretul, fara traditionala preselectie. Responsabil de participarea echipe si de show-ul care va fi pus in scena este Filip Kirkorov, care anul trecut a condus delegatia Moldovei la acelasi concurs. Tot Kirkorov, impreuna cu un muzician grec, a compus piesa.

Filip KIRKOROV, INTERPRET: „Cred ca Serghei este singurul interpret care poate sa ne trezeasca interesul pierdut pentru Eurovision. Cu doi ani in urma nu am transmis concursul, anul trecut nu am pasit in finala.”

Serghei Lazarev spune ca in acest an nu are dreptul sa revina acasa fara victorie, intrucat oamenii au asteptari de la el.

Serghei LAZAREV, INTERPRET: „Asteptarile sunt mai mari. Este clar ca daca merg pentru a doua oara, lumea asteapta de la mine locul intai. Astfel, pe umerii mei cade o mai mare responsabilitate.”

Serghei Lazarev a participat la Eurovision si in 2016. Atunci acesta a ocupat locul trei cu piesa “You are the only one”. In acest an competitia va avea loc la Tel Aviv, in perioada 14-18 mai.