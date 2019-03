Weekendul care a trecut a fost sub semnul modei la Chisinau. Designerii autohtoni si-au prezentat colectiile pentru primavara-vara la Moldova Fashion Days - VIDEO

Living coral, declarata culoarea anului 2019, a fost vedeta in colectiile celor peste 30 de designeri autohtoni care si-au prezentat colectiile la eveniment. Nuanta a fost combinata cu modele usoare si croieli fine. Taieturile indraznete nu au lipsit de pe podium.

„Am pregatit pentru doamne rochii versatile...”

Creativitatea designerilor moldoveni i-a cucerit pe cei veniti la eveniment.

Catalina RUSU, INTERPRETA: „Cu unii designeri autohtoni chiar colaborez. Majoritatea tinutelor sunt made in Moldova. Ma bucur ca avem talente si hainute pe care sa le purtam.”

„Colectiile au fost deosebite, foarte dragute. Au fost culori frumoase, modele frumoase, lucru bine facut.”

Printre cei care s-au declarat incantati de tinutele prezentate a fost si ambasadorul SUA in Moldova, Dereck Hogan. Acesta a venit la brat cu sotia si spune ca nu va pleca de la eveniment cu mana goala.

Dereck HOGAN, AMBASADORUL SUA IN MOLDOVA: „Acest eveniment este special pentru noi pentru ca suntem parteneri cu o parte din companiile din Moldova in industria modei. Credem ca aceasta este o cheie in cresterea economiei de aici.”

Moldova Fashion Days a ajuns la a 15-a editie. Acesta este cel mai de amploare eveniment din tara noastra care are drept scop promovarea brandurilor autohtone.