Medicament antipsihotic inovativ de la ”Gedeon Richter” lansat in Moldova

În calitate de invitat special a fost Prof.Dr. Doina Cozman, profesor universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România, preşedinte al Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Psihoterapie. Doamna profesor a vorbit despre simptomele negative ale schizofreniei şi impactul acestei boli asupra pacienţilor, îngrijitorilor acestora, dar şi asupra întregii societăţi. Următorul raportor – dr.Ion Coşciug, d.ş.m., conf.univ., Catedra Psihiatrie, USMF „N. Testemiţanu”, a vorbit într-o formă cu totul specială despre importanţa sitemului dopaminergic în schizofrenie. Dr. Jana Chihai, d.ş.,m., conf univ., Catedra Psihiatrie, USMF „N. Testemiţanu”, Preşedinte al Societăţii Psihiatrilor din RM, ultimul raportor de la eveniment, a vorbit despre superioritatea cariprazinei (Reagila) ca o abordare de primă clasă într-un domeniu în care în prezent nu există terapii disponibile şi care este considerată a fi o necesitate medicală foarte importantă. Această întrunire importantă, precum şi noutăţile abordate în cadrul acesteia, constituie un pas important în managementul pacienţilor cu schizofrenie, tratamentul acestora cu remedii eficiente de ultimă generaţie, precum şi amelioarea şi controlul schizofreniei la pacienţii suferinzi de aceasta.

Cariprazina este un medicament antipsihotic atipic administrat pe cale orală, care a fost inventat de cercetătorii din cadrul companiei ”Gedeon Richter”. Acest medicament a fost lansat pe piaţa americană sub denumirea de Vraylar la 16 martie 2016. Comisia Europeană a eliberat, în iulie 2017, licenţa de comercializare a Cariprazinei în statele membre UE pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu schizofrenie. Cariprazina a fost lansat la finele anului trecut în aceste ţări sub denumirea Reagila. Efectele secundare metabolice şi creşterea în greutate sunt de obicei probleme majore ale tratamentului antipsihotic. Conform studiilor pe termen scurt (6 săptămâni) şi pe termen lung (26-96 săptămâni), medicamentul Reagila are un profil metabolic avantajos. Modificarea greutăţii corporale s-a dovedit a fi minimă în cazul tratamentului cu Reagila (cariparazina), ceea ce constituie un aspect foarte important pentru pacienţi. Preparatul Reagila (cariparazina) se eliberează din farmacii cu prescripţie medicală.

”Gedeon Richter” SA (www.richter.hu), cu sediul în Budapesta, Ungaria, este o companie farmaceutică de amploare din Europa Centrală şi de Est, cu o prezenţă directă în Europa de Vest, China şi America Latină. După atingerea unei capitalizări de piaţă de 3,2 miliarde de euro până la sfârşitul anului 2018, vânzările consolidate ale companiei ”Gedeon Richter” au fost de aproximativ 1,4 miliarde EUR (1,6 miliarde USD) în cursul aceluiaşi an. Portofoliul de produse al companiei ”Gedeon Richter” acoperă numeroase arii terapeutice importante, cum ar fi sănătatea femeii, sistemul nervos central şi cardiovascular. Având cea mai mare unitate de cercetare şi dezvoltare din Europa Centrală şi de Est, activitatea de cercetare originală a ”Gedeon Richter” se concentrează asupra tulburărilor sistemului nervos central. Ca expert recunoscut pe scară largă în domeniul chimiei steroizilor, ”Gedeon Richter” este un jucător semnificativ in domeniul sănătăţii femeii pe plan mondial. Deasemenea, ”Gedeon Richter” este activ în dezvoltarea produselor biosimilare.

Reprezentanţa oficială ”Gedeon Richter” în Moldova a fost deschisă în 1997 şi a devenit cea de-a doua structură a companiei ”Gedeon Richter” în Moldova, urmând Depozitul farmaceutic Moldo-Ungar “RihPanGalFarma”, ce activează din 1996. Construcţia a două depozite de standard european (la Chisinau şi la Bălţi) şi lansarea unei reţele proprii din 55 farmacii orientate social, au permis companiei să implementeze modelul integrat pe verticala de mişcare a medicamentelor – exclusiv în Moldova. Astăzi nici o altă companie de pe piaţa farmaceutică locală nu dispune de un distribuitor propriu, care să ofere achiziţiile de medicamente direct de la uzină, o reprezentanţă oficială şi o reţea farmaceutică de firmă. Sistemul respectiv elimină apariţia costurilor suplimentare în procedura de aprovizionare cu medicamente şi creşterea valorii finale a acestora în farmaciile cu amănuntul. În toate unităţile sale în Moldova sunt angajaţi cca 300 cetăţeni moldoveni.

Producţia ”Gedeon Richter” este prezentă în Moldova de mai bine de 60 ani, astăzi compania deţine cel mai variat şi modern portofoliu cu preparate cardiologice, fiind lider în segmentul dat.

Conform indicatorilor oferiţi de Pharmaceutical Marketing Group, compania ”Gedeon Richter” de mai bine de 20 ani ocupa locul întâi pe piaţa farmaceutică din Moldova, unde actualmente operează 998 producători farmaceutici străini şi locali.

*Acest articol este un produs comercial.