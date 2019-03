Partenerii petrecerii aniversare 7 ani perfecte.md. Evenimentul a prins la multa culoare alaturi de ei - VIDEO

Cu aceasta ocazia a dat o petrecere de zile mari alaturi de oamenii pe care ii are alaturi , intr-un local frumos din capitala – AVA Wine Bar &Restaurant. De la eveniment nu au lipsit muzica de calitate, bucatele alese, dispozitia buna si invitati speciali.

"Ca si Perfecte facem si noi 7 ani. Avand in vedere ca noi facem bucatarii, un mare procent din consumatori sunt doamne. Aceasta afinitate o consider una extrem de potrivita si cu mare drag sustinem acest eveniment." , a spus Eugen Svet, directorul comercial al companiei Bismobil Kitchen.









Cea care a adus un plus de eleganta si culoare evenimentului a fost designerul Diana Voevutki de laAriadna by Diana Voevuutki, care a creat si tinuta gazdei- Silvia Petrov. "De fiecare data, ne bucuram sa fim alaturi de voi pentru ca sunteti buni in ceea ce faceti. Astazi Silvia poarta o tinuta a brandului nostru, care cred eu, va face furori peste tot."

















Si pentru ca perfecte.md e despre si pentru femei, nu au lipsit nici partenerii care cunosc totul despre frumusete: "Este un privilegiu pentru noi sa fim aici. Ca si perfecte.md, Iuliana Beauty se straduie sa faca femeile perfecte, prin tratamente de remodelare corporala si tratamente faciale." , ne-a marturisit Iuliana Poghirca, fondatoarea Iuliana Beauty.



Si reprezentanta Infinity Cosmetics, Nicoleta Pritevatii a savurat la maxim petrecerea. "Este o atmosfera perfecta! Ne simtim foarte bine cu intreaga echipa. Infinity Cosmetics e o companie care ajuta domnisoarele sa achizioneze produse pentru alungirea unghiilor, extensia genelor, epilare si desigur make-up!"

*Acest articol este un produs comercial.