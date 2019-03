Testeaza 3 luni gratuit Televiziunea interactiva si Internetul de mare viteza de la Moldtelecom. In plus, primesti cadou o cartela Unite Prepay pentru navigare gratuita pe retele sociale.

Traieste viata colorat, urmarind emisiunile si filmele preferate la calitate superioara. Primăvara aceasta ai posibilitatea să testezi 3 luni gratuit televiziunea interactivă şi Internetul de mare viteză de la Moldtelecom.

În plus, primeşti cadou o cartela Unite Prepay, ca să navighezi gratuit pe reţele sociale. Ai tot ce îţi trebuie pentru o primăvară petrecută frumos împreună cu cei dragi. Până la 195 de canale TV cu un conţinut divers pentru gustul fiecărui membru al familiei, Internet fix stabil şi de mare viteză, nelimitat şi gratuit pe Facebook, Odnoklassniki şi Messenger. Iar daca iţi doreşti şi un Televizor, poţi opta pentru unul Smart la cel mai bun preţ în rate: LG de 43 inch, 4K, cu Wi-Fi la doar 330 lei lunar sau un TCL, de 32 inch la doar 115 lei lunar.



Ai atâtea motive să descoperi televiziunea interactivă şi Internetul de la Moldtelecom! Fără nicio preocupare, testezi serviciile gratuit timp de 3 luni. Primeşti conectare la domiciliu, mediabox şi echipament wifi - absolut gratuit, iar serviciul Multiscreen şi video biblioteca Megogo sunt incluse în pachet, ca să petreci cele mai frumoase seri alături de cei dragi, urmărind filme şi emisiuni într-o calitate excepţională.

Alege unul din cele 2 pachete recomandate, televiziune şi Internet cu viteză de 100 Mbps, 125 de canale TV, 28 dintre care în format HD sau televiziune şi Internet cu viteză de 100 Mbps, cu 195 de canale TV, 41 dintre care în format HD. Oferta este valabilă pentru blocurile de apartamente conectate prin tehnologia FTTx sau Gpon. După expirarea perioadei promoţionale, preţul pachetului va fi în conformitate cu tarifele în vigoare.

Iar pentru o experienţă cinematografică completă, la Moldtelecom poţi opta pentru un televizor Smart la cel mai bun preţ în rate: LG de 43 inch, 4K, cu Wi-Fi, la doar 330 lei lunar sau TCL, de 32 inch la doar 115 lei lunar.

Şi asta nu e tot! Află în continuare toate beneficiile pe care le ai la conectarea serviciilor Moldtelecom.

Pentru Internet fix de la Moldtelecom beneficiezi de acoperire naţională, trafic internet nelimitat, calitate şi stabilitate garantată printr-o reţea de fibră optică 100 G şi de posibilitatea conectării serviciului safe web şi turbo buton.

Televiziunea interactivă de la Moldtelecom îţi oferă, pe lângă multitudinea de canale TV, serviciul Multisceen şi MEGOGO incluse gratuit. În plus, te bucuri de funcţii interactive: pauză, reluare, înregistrare; ghidul electronic de programe cu posibilitatea de a seta liste de programe favorite, arhiva TV, schimbarea limbii de difuzare şi a subtitrărilor şi de o telecomandă unică.

Cartela Unite Prepay pe care o primeşti cadou, îţi oferă navigare gratuită şi nelimitată pe reţelele sociale Facebook, Odnoklassniki şi Messenger. În plus, ai cele mai mici tarife, de doar 1 bani per minut, pentru apeluri în reţea şi de 99 bani per minut pentru apeluri naţionale.

Începe distracţia cât mai curând! Comandă online serviciile. Intră pe moldtelecom.md, alege pachetul dorit, expediază comanda şi vei primi contractul, echipamentele şi conectarea la domiciliu.

Pentru detalii suna la 1181.

Moldtelecom este operatorul numărul 1 în soluţii integrate.

*Acest articol este un produs comercial.