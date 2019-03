Victoriabank este mai aprope de clientii din localitatile Durlesti si Dumbrava. Aici s-a deschis o agentie unde clientii pot beneficia de toate serviciile Victoriabank - VIDEO

Bogdan PLEŞUVESCU, preşedinte B.C. Victoriabank S.A.: "Agentia Durlesti este prima pe care o deschidem anul acesta. Face parte din planul nostru de extindere in Republica Moldova pe care il vom avea sprinijiti de actionarul nostru majoritar banca Transilvania si asta e foarte important. Strategia noastra presupune ca vom fi mai aproape de agentii economici, asta e motivul pentru care aceasta prima deschidere in acest an are loc in aceasta locatie. Ne dorim sa deservim cat mai bine agentii economici din zona Durlesti si din zona Dumbrava, care pana acum poate nu aveau acces atat de facil la serviciile bancare."

Cătălin ILCIUC, director sucursală: "Agentia face parte din sucursala 20, in sectorul buiucani al cpaitalei. 01.06-01.10 Chiar vom fi de folos populatiei din preajma, atat agentii economici, cat si persoanele fizice.Primii clienti deja i-au trecut pragul si spun ca simteau nevoia unei agentii in aceasta regiune."

Daniela IOVU, clientă: "E foarte binevenita, cuprinde Durlesti Dumbrava, buiucani, e convenabil pentru oamenii care locuiesc aici. Sunt foarte multe servii, posibilitatea de a achita comunalele, servicii pentru persoane fizice si juridice."

