26 de oameni au murit in Venezuela in ultimele patru zile, in urma ciocnirilor violente dintre oponentii presedintelui si fortele de ordine - VIDEO

26 de oameni au murit in Venezuela in ultimele patru zile, in urma ciocnirilor violente dintre oponentii presedintelui si fortele de ordine. Intre timp, Nicolas Maduro a anuntat ca inchide ambasada si consulatele Venezuelei din Statele Unite, dupa ce Washingtonul l-a recunoscut ca presedinte interimar pe seful Parlamentului. Moscova se ofera sa remedieze conflictul.