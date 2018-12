28 de persoane au fost ranite dupa ce un tramvai a deraiat de pe sine, a lovit o cladire si s-a rasturnat, in capitala Portugaliei, Lisabona

S-a intamplat in jurul orei 18, tocmai in orele de varf, cand transportul in comun e plin, pentru ca oamenii se intorc acasa de la munca. Accidentul s-a produs in preajma unui deal abrupt, iar unii oameni au fost prinsi sub daramaturi, dupa ce garnitura a lovit o cladire din apropiere. Nimeni nu a fost grav ranit. Presa straina nu mentioneaza cauza accidentului.