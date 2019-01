38 de oameni au murit dupa prabusirea blocului din Magnitogorsk, din cauza unei deflagratii. Este noul bilant anuntat de autoritati, care precizeaza ca trei persoane sunt de negasit - VIDEO

Operatiunile de salvare continua fara intrerupere in Magnitogorsk, iar presa straina scrie ca acestea sunt pe sfarsite. Pompierii folosesc autospeciale, dar si caini de serviciu. Ieri salvatorilor li s-a alaturat si un localnic, care a cercetat imprejurimile cu ajutorul unei drone.

Am propus ajutor salvatorilor, intrucat dispun de tehnica performanta. Am primit un raspuns pozitiv.Un nou bilant arata 38 de morti gasiti sub ruinele cladirii, printre care si sase copii. Inca trei persoane raman deocamdata disparute. Unul dintre locuitorii cladirii distruse a povestit cum a reusit sa ramana in viata intrucat. Acesta si-a parasit locuinta cu 15 minute inainte de momentul prabusirii.

"In primul rand m-am uitat la apartamentul meu si am inteles ca el nu mai este. Am inceput sa panichez, imi tremurau mainile, pentru ca am inteles am plecat de acasa la timp, si daca ramaneam acasa, nu avea sa mai fiu in viata."

Guvernatorul regiunii Celyabinsk a promis ca va oferi ajutor material familiilor care au avut de suferit, scrie presa rusa. Maine cateva dintre victimele tragediei vor fi inmormantate. Explozia s-a produs luni dimineata intr-un bloc de locuit, din cauza unei scurgeri de gaze. 48 de apartamente au fost distruse.