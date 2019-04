99 de ani de inchisoare pentru femeile care avorteaza. O asemenea lege a fost inaintata Congresului local din statul american Alabama - VIDEO

Exista, insa, o exceptie: daca sanatatea mamei este pusa in pericol sau daca fatul are anomalii care nu ii permit supravietuirea. In celelalte cazuri, chiar daca este vorba de un viol, mama nu are voie sa intrerupa sarcina. Militantii pro-avort spun ca o astfel de lege echivaleaza cu sentinta la moarte pentru femei. Avorturile in Alabama sunt legale din 1973. Congresul trebuie sa decida daca aproba sau nu legea.