A 11-a saptamana de proteste, in Franta. 22.000 de „veste galbene” au iesit in strada - VIDEO

Circa 22.000 de manifestanţi au ieşit în stradă astăzi, potrivit Ministerului francez de Interne, faţă de 27.000 săptămâna trecută. Mobilizarea a fost mai redusă la Paris, unde au defilat circa 2.500 de persoane, faţă de 7.000 săptămâna trecută, potrivit AFP, citat de Agerpres.

This authoritarian violence is why we have recognized Marine Le Pen as the Interim President of France



Socialist Macron is illegitimate and must leave the palace at once



The people of France must be free! pic.twitter.com/01fq2T2xZ7