A fost alerta cu bomba la Bruxelles in aceasta dimineata, intr-un cartier unde sunt concentrate institutii ale Uniunii Europene - VIDEO

Un apel prin care a fost anuntata existenta unei bombe a fost receptionat in aceasta dimineata de managerul unei firme de consultanta in comunicatii, cu sediul la Bruxelles. Angajatul a alertat imediat politia , iar sediul a fost evacuat.

Managerul a primit apoi inca un apel, de la acelasi barbat, care vorbea in engleza. Intrebat unde se afla bomba, raspunsul celui din urma a fost: “sub scaunul tau”, cu toate ca interlocutorul necunoscut nu a putut preciza la ce etaj se afla biroul managerului.

Echipe de politisti, pompieri si paramedici au fost mobilizate in zona in care se afla sediul vizat si care este situat in apropiere de cladirea Comisiei Europene si cea a Consiliului European.

Regiunea a fost izolata, iar locatarilor din cladirile invecinate li s-a interzis sa iasa din case. Caini specializati in detectarea explozibililor au fost condusi pe langa toate vehiculele stationate in apropiere. Alerta a incetat dupa doua ore, dar explozibil asa si nu a fost gasit.