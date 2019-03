A scapat cu viata din tragedia din Etiopia pentru ca a intarziat 2 minute la imbarcare

Potrivit Russia Today, două minute au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte pentru Antonis Mavropoulos, care a întârziat la poartă de îmbarcare şi nu a mai putut urcă în avion.

"Vedeam lumea cum urcă în avion. Am fost foarte furios că nu m-au lăsat şi pe mine să urc”, a declarat el pentru postul grecesc Alpha TV, amintindu-şi cum furia i-a dispărut instant după ce a aflat că aparatul Boeing 737 MAX s-a prăbuşit după doar 6 minute de la decolare.

Iar după şocul iniţial provocat de o asemenea ştire, grecul spune că şi-a dat seama că a fost "ziua lui norocoasă”.

Mavropoulos nu este singurul care crede că a fost ziua lui norocoasă. Ahmed Khalid a pierdut şi el zborul spre Nairobi, după ce zborul lui de lagatura din Dubai spre Addis Ababa a fost întârziat.

Passenger Ahmed Khalid (L) who missed his Ethiopian Airlines Flight ET 302 while connecting from Dubai is received by his father Khalid Bzambur (R) at Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) in Nairobi, Kenya. #EthiopianAirlineshttps://t.co/SV4OOrI1bn pic.twitter.com/4U0wKxCnpI pic.twitter.com/tsIEohYGF5