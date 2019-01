A venit circul la Vatican. Un grup de acrobati cubanezi a facut show la sfarsitul primei audiente papale din acest an - VIDEO

Dupa ce a jonglat si a rotit pe varful degetului doua mingi, unul dintre acrobati i-a oferit ocazia si Suveranului Pontif sa o faca. Chiar daca trucul a durat cateva secunde, se pare ca Papei i-a reusit mai bine decat in mai 2015, cand s-a intalnit cu o echipa de baschet care vizitase Vaticanul in cadrul unui turneu in Italia.

Papa i-a salutat pe artistii de circ cubanezi si le-a multumit pentru buna dispozitie si frumusetea pe care o aduc lumii intregi prin arta lor. In cadrul audientei de ieri, care a fost prima din 2019, Suveranul Pontif a vorbit despre crestinism si mesajul revolutionar al evangheliei.