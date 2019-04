Actorul rus Serghei Buldakov a murit noaptea trecuta la varsta de 68 de ani - VIDEO

Serghei Buldakov se afla intr-o vizita in Mongolia si urma sa ia astazi avionul spre Moscova. Presa rusa scrie ca el a murit noapte trecuta la hotelul in care era cazat, iar decesul a survenit in urma unui accident vascular.

Buldakov s-a nascut in 1951 in tinutul rus Altai. A absolvit o scoala teatrala si a fost actor de teatru. Si-a inceput cariera de actor de film in 1982.

Serghei Buldakov a fost casatorit de doua ori. Corpul artistului urmeaza sa fie adus maine la Moscova, unde va avea loc ceremonia funerara.