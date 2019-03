Aflat intr-o vizita de doua zile in Maroc, Papa Francisc a tinut un discurs in fata multii prin care a indemnat-o sa-si schimbe atitudinea fata de imigranti. Vizita a fost insa marcata de un incident de securitate - VIDEO

Barbatul a iesit brusc din multime si a alergat spre convoiul de masini care il insoteau pe Suveranul Pontif. Agentii de paza au reactionat rapid si l-au imobilizat pe individ, iar deocamdata nu este clar ce l-a motivat pe individ sa faca asta. Incidentul s-a produs chiar langa masina decapotabila din care regele Marocului Mohammed al VI-lea, saluta multimea. Suveranul pontif a mers la un institut fondat de monarhul marocan, dedicat propovaduirii islamului moderat.

Mai tarziu Papa a tinut un discurs in fata a mii de marocani, pe care i-a indemnat sa-si schimbe atitudinea fata de imigranti, si sa le respecte drepturile si demnitatea, in contextul in care multi dintre acestia au murit in incercarea de a ajunge in Europa.

Potrivit liderului Bisericii Catolice, problema migratiei nu va fi rezolvata niciodata prin ridicarea barierelor, instigarea la frica, ori refuzul de a acorda ajutor celor care aspira la o viata mai buna.

Cei doi lideri au cerut ca Ierusalimul sa ramana un patrimoniu comun al celor trei religii monoteiste, crestinismul, islamul si iudaismul, iar pozitia lor a fost consemnata printr-o declaratie comuna. Papa Francisc urmeaza sa viziteze si Romania in perioada 31 mai - 2 iunie. El va merge in mai multe localitati, printre care Bucuresti si Iasi.