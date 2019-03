Alegerile parlamentare din Coreea de Nord au fost castigate, fara nicio surpriza, de partidul condus de Kim Jong-un. De fapt, pe liste au fost inclusi doar candidati din partea acestei formatiuni - VIDEO

La fel ca si la alegerile parlamentare din 2014, fiecare din cei 687 de candidati au obtinut 100 de procente din voturi. Rata de participare la scrutin a fost de 99,99 la suta, cu 0,02 la suta mai mult decat la parlamentarele de acum cinci ani. Presa scrie nord-coreenii care nu au votat, fie se aflau in strainatate, fie lucrau pe mare.

Ri In YONG, OFICIAL NORD-COREEAN: „Aceste alegeri reprezinta o ocazie importanta de a demonstra lumii intregi ca suntem oameni uniti, care gandesc la fel, in jurul liderului suprem, tovarasul Kim Jong-Un.”

Pentru prima data in istoria tarii, liderul nord-coreean, Kim Jong-un nu a candidat pe liste. Ambii sai predecesori, bunicul sau, care este si fondatorul acestui stat comunist, dar si tatal sau, au detinut, in acelasi timp, functii in Parlament. Unii experti considera ca decizia de a nu candida face parte din eforturile lui Kim Jong-un de a demonstra ca este un lider al unui stat cu puteri separate. In schimb, sora acestuia a ajuns in legislativ.

In Coreea de Nord, Parlamentul este ales o data la cinci ani. Mergand la vot, oamenii, de fapt, nu au de ales, intrucat pe fiecare circumscriptie exista cate un singur candidat, scrie presa straina, aprobat in prealabil de Partidul Muncitorilor, condus de Kim Jong-un.