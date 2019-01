Alerta intr-o regiune din Thailanda. Este prima furtuna tropicala din ultimii 30 de ani

Furtuna tropicală Pabuk s-a apropiat de sudul Thailandei cu vânturi de până la 65 km/h, aducând valuri înalte şi vijelii şi se aşteaptă să atingă uscatul vineri, informează Reuters, citat de Agerpres.

Bangkok Airways a anulat toate zborurile spre şi dinspre populara destinaţie de vacanţă Koh Samui. Mass-media au relatat, de asemenea, că şi sosirile şi plecările de feriboturi au fost suspendate.

Departamentul de meteorologie din Thailanda a avertizat în legătură cu ploi torenţiale şi vânturi puternice în mai multe provincii, inclusiv în cele cu destinaţii insulare populare, cum ar fi Samui, Phuket şi Krabi.

Unii operatori hotelieri au raportat mai multe plecări anticipate, dar au dat asigurări că s-au pregătit pentru venirea furtunii.

De dimineaţă am pregătit buncăre de nisip şi am baricadat ferestrele. Am pregătit, de asemenea, truse de prim ajutor, torţe, apă, alimente şi combustibil pentru generatorul de energie al hotelului”, a declarat managerul unui hotel de pe plaja Chaweng, adăugând că şi alţi operatori hotelieri au făcut pregătiri similare.

Cu toate acestea, zeci de mii de turişti, foarte numeroşi în Thailanda în timpul sărbătorilor de sfârşit de an, au început să plece miercuri dimineaţă de pe mai multe insule din golful Thailandei, au anunţat autorităţile joi