Anunt incredibil, chiar de ziua lui Schumacher! Momentul asteptat de toti fanii F1

Jean Todt, fostul presedinte Ferrari, anunta ca are in plan sa urmeasca mai multe curse alaturi de Michael Schumacher, dupa ce a urmarit alaturi de fostul pilot german Marele Premiu al Braziliei.

"Am vazut impreuna cu Schumacher multe curse si o sa mai vad. Repet, vom vedea in continuare multe curse", a spus Jean Todt, in Gazzetta dello Sport.

Todt refuza insa sa dea un verdict clar asupra conditiei lui Schumacher.

"Stiti ca starea lui de sanatate nu este un subiect pe care familia sa il discute public. Iar eu simt ca fac parte din aceasta familie. Michael lupta in fiecare zi si o sa continue sa lupte. Are o adevarata echipa langa el, dar atat pot sa va spun, restul e privat", a mai spus fostul lider al scuderiei, ajuns acum la 72 de ani.

