Arabia Saudita a facut inca un pas pentru egalitatea de gen. Barbatii nu vor mai putea sa divorteze fara ca sotiile lor sa fie anuntate - VIDEO

Femeile saudite vor sti care este starea lor civila reala si vor putea sa-si ceara drepturile de dupa divort.

Multe sotii si-au dat in judecata partenerii de viata, deoarece acestia au divortat fara sa le anunte. Renuntarea la aceasta practica a divorturilor secrete face parte din reformele printului mostenitor al Arabiei Saudite, care este in continuare una dintre tarile in care femeile au cele mai putine drepturi.