Asta e testul suprem. Rusii au scos pe teren accidentat si inzapezit cele mai populare SUV-uri, printre care Cayenne, Land Cruiser Prado si Mercedes G-Class: au fost supuse mai multor provocari - VIDEO

Venirea iernii i-a facut pe proprietarii rusi de SUV-uri sa paraseasca drumurile asfaltate si sa testeze la capacitate maxima abilitatile pretioaselor lor masini. Pe teren accidentat si, totodata, inzapezit, noteaza 4tuning.ro.

Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser Prado si chiar Range Rover sau Mercedes G-Class. Cu toate ca se numara printre cele mai capabile masini de serie, momentele in care aceste SUV-uri parasesc drumurile asfaltate, lasandu-le in urma pentru terenurile accidentate, sunt extrem de rare si intra pe degetele de la o mana.

Exista, ce este drept, si proprietari carora le place sa testeze la capacitate maxima abilitatile propriilor exemplare, mai multi rusi dandu-si recent intalnire pentru a pune la treaba serioasa pretioasele lor bijuterii pe patru roti. Inutil de mentionat, intreaga distractie a fost filmata si urcata pe celebra platforma Youtube.

Materialul in cauza, care surprinde in actiune cele mai populare SUV-uri ale planetei - inclusiv Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser Prado si chiar Range Rover sau Mercedes G-Class, dupa cum precizam si anterior, a reusit sa adune peste 2.8 milioane de vizualizari. Cu toate ca impresiile sunt in limbra rusa.

Iata, fara niciun fel de alta introducere ori prezentare, cum se descurca pe teren accidentat si, totodata, inzapezit aceste masini - unele dintre ele adevarate bijuterii pe patru roti, echipate cu motoare V8 capabile sa dezvolte puteri de 550+ CP.4

Sursa articol: 4tuning.ro.