Atac armat in SUA. Un barbat a ucis 5 persoane si a ranit 5 politisti FOTO/VIDEO

Un individ a ucis cinci oameni şi a rănit cinci poliţişti la un depozit dintr-un parc industrial, înainte să fie împuşcat şi el mortal.

Poliţia l-a identificat pe atacator, un bărbat în vârstă de 45 de ani, pe nume Gary Martin, muncitor la un complex industrial din oraşul Aurora, situat la aproximativ 65 de kilometri vest de Chicago.

Cei cinci poliţişti răniţi au fost împuşcaţi când au intrat în clădire. Autorităţile au descris starea lor drept stabilă.

