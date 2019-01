Atac terorist in Filipine. Cel putin 27 morti dupa doua explozii la o catedrala - FOTO

Update: Cel puţin 27 de oameni au murit şi 77 au fost răniţi într-un dublu atentat care a vizat o catedrală din sudul ţării în timpul slujbei de duminică, au anunţat oficiali de securitate, la câteva zile după ce un referendum privind autonomia regiunii majoritar musulmane s-a soldat cu un vot favorabil copleşitor, relatează Reuters.

Atentatul s-a produs pe insula insula filipineză Mindanao duminică dimineaţă, în timpul slujbei. Prima explozie s-a produs în afara catedralei catolice Jolo iar a doua explozie s-a produs după ce echipele de intevenţie au ajuns să acorde primul ajutor. Un prim bilanţ anunţă cel puţin 19 morţi şi 49 de răniţi.

JUST IN: Two explosions occurred in Jolo Cathedral, Jolo, Sulu at about 08:28AM. The explosive is still of unknown make and origin. Postblast investigation to be done. Suspects and motive to be identified and investigated. (1/2) pic.twitter.com/y6jTRm1tk2