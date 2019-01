Au fost proteste violente in Venezuela, in timp ce zeci de mii de oameni participau la o manifestatie impotriva presedintelui Nicolas Maduro - VIDEO

Zeci de mii de oameni s-au adunat la Caracas, dar si in alte orase, agitand steaguri si scandand Afara cu Maduro. Unii au aruncat cu pietre in politisti, care au raspuns cu fumigene. Ieri a fost cea mai mare manifestatie populara de la valul de revolte si violente care, in 2017, au lasat in urma peste 120 de morti.

Miscarea de opozitie ii cere lui Maduro sa se dea la o parte pentru ca a aruncat tara intr-o imensa criza economica - hiperinflatie si lipsuri acute, de la carburant pana la alimentele de baza. Milioane de venezueleni au fugit de saracie, refugiindu-se in tarile vecine. Televiziunea nationala a aratat, insa, doar imagini de la o asa-numita demonstratie pentru salvarea tarii, cu sustinatori ai lui Nicolas Maduro.

Maduro i-a salutat, din balcon si i-a anuntat ca rupe relatiile diplomatice cu America. Asta in timp ce presedintele parlamentului, Juan Guaido, care a organizat uriasa manifestatie a opozitiei, a cerut armatei sa nu se mai supuna guvernului si sa treaca de partea poporului.

Juan GUAIDO, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI:" Jur. Imi asum oficial puterea nationala executiva ca presedinte in exercitiu al Venezuelei.

Politicianul de 35 de ani s-a angajat sa asigure doar tranzitia catre alegeri cu adevarat libere."

Casa Alba a descris regimul Maduro drept lipsit de legitimitate si a declarat parlamentul tarii condus de Juan Guaido drept singura putere legitima in Venezuela. Statele Unite, Canada si OrganizatiaStatelor Americane au anuntat ca il recunoscut pe Guaido drept lider al Venezuelei.