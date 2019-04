Au furat un milion de dolari in doar trei minute. Cativa indivizi inarmati au reusit sa puna mana pe bani, pe un aeroport din Mexic - VIDEO

Jaful s-a produs pe aeroportul international din orasul Guanajuato, unde mai multi angajati urmau sa incarce o suma impunatoare de bani la bordul unei aeronave. Nu au reusit insa sa-si duca sarcina la bun sfarsit, ca activitatea le-a fost intrerupta de cativa barbati inarmati.

Acestia au dat buzna pe pista aeroportului dupa ce, aflati la bordul unei camionete, au distrus barierele de securitate pentru a patrunde in zona. Sub amenintarea armelor, indivizii au incarcat in vehicul toti sacii cu bani si au fugit. Jaful s-a produs in mai putin de trei minute, spun autoritatile.

Oficialii nu au precizat suma de bani furata, insa potrivit presei locale, ar fi vorba de apropximativ un milion de dolari.

Politistii nu au anuntat deocamdata daca suspectii au fost sau nu gasiti. Guanajuato este unul dintre cele mai importante orase din Mexic cu uzine de automobile si industrie grea.

Aceste activitati, spun autoritatile, au atras organizatii infractionale, care comit numeroase jafuri, rapiri si furturi de combustibil.