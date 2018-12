Au zburat oua si faina intr-un orasel din Spania. O bataie cum vezi doar in filmele de comedie a fost organizata de zeci de localnici, imbracati in uniforme militare - VIDEO

In loc de arme si tunuri, acesti petrecareti au folosit oua si faina, cu care s-au improscat unii in altii, in plina strada. Spaniolii s-au impartit in doua tabere si au imbracat uniforme militare. Dupa scenariu, batausii organizeaza o lovitura de stat, iar castigatorul devine primar in orasel pentru o zi.

Evenimentul este organizat an de an, deja de 200 de ani, spun localnicii dintr-o localitate, din provincia Alicante. Jocul are scopuri caritabile. Mai mult, trecatorii care nu vor sa doneze bani, sunt acoperiti cu faina din cap pana in picioare. Bataia dureaza cateva ore, asa ca zona unde are loc micul festival este acoperita cu sute de oua si mii de kilograme de faina.