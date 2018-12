Autorul atacului cumplit de la Strasbourg, ucis de politistii francezi. Gruparea terorista Stat Islamic a anuntat ca atacatorul era unul dintre soldatii sai - VIDEO

Trei politisti patrulau aseara intr-o zona din oras, unde Cherif Chekatt si-a pierdut urma. Acestia l-au zarit ratacind pe o strada si l-au recunoscut, astfel ca au incercat sa-l aresteze.



Christophe CASTANER, MINISTRUL FRANCEZ DE INTERNEtr pentru tr: „L-au oprit si in momentul respectiv el s-a intors spre politisti si a tras. Au deschis focul la randul lor si l-au neutralizat pe atacator.”



La finalul operatiunii, fortele de ordine au fost aplaudate minute in sir de localnicii care au trait ultimele doua zile in teroare.

„Toti sunt fericiti sa afle ca ucigasul a fost omorat in sfarsit. Cred ca orasul isi poate relua de acum viata.”





Avocatul care l-a reprezentat pe individ intr-un caz de jaf din 2016 spune ca a fost socat sa afle ca fostul lui client este autorul atacului de marti seara. Felul in care se purta nu-l incadra in tiparul teroristului si nu iti dadea impresia fanaticului religios tipic, spune acesta. Chekatt i-a dezvaluit avocatului sau ca nu consuma alcool sau droguri.

Atacatorul a fost inchis atunci doi ani si trei luni. Se stie ca s-a radicalizat in timpul petrecut in spatele gratiilor. Desi sustinea ca are o relatie apropiata cu familia, nu a fost vizitat niciodata de rude, mai spune fostul lui avocat. Anchetatorii i-au arestat pe parintii lui, pe doi frati si pe un apropiat. Chekatt mai are doua surori care locuiesc la Paris si care au mers de bunavoie pentru a da declaratii la politie.

Marti seara, un individ a deschis focul langa targul de Craciun din orasul francez Strasbourg. In consecinta trei persoane au murit iar 12 au fost ranite.