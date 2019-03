Avioanele de tipul celui care s-a prabusit la doar cateva minute de la decolare, nu mai au dreptul sa zboare in spatiul aerian al Uniunii Europene - VIDEO

Avioanele de tipul celui care duminica s-a prabusit la doar cateva minute de la decolare, nu mai au dreptul sa zboare in spatiul aerian al Uniunii Europene. Decizia a fost luata aseara de Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei, in urma tragediei aviatice produse in Etiopia. Cu toate acestea, Statele Unite nu au impus deocamdata nici o interdictie in privinta aparatelor de zbor.