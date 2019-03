Bilantul masacrului din Noua Zeelanda a ajuns la 50 de morti, dupa ce inca un cadavru a fost gasit la una dintre moscheile atacate. Autoritatile anunta ca australianul, plasat in arest preventiv, a actionat singur - VIDEO

Mame, tati, bunici, fii si fiice se afla printre victimele atentatelor din Noua Zeelanda, in care 50 de oameni au fost ucisi. Cel putin cinci copii si-au pierdut viata, cel mai mic dintre ei avand trei ani. Baietelul se afla cu familia la moscheea Al Noor, iar dupa atac el nu a mai fost vazut. Unul dintre supravietuitorii atacului, care a fost impuscat de trei ori, a transmis un mesaj emotionant de pe patul de spital.

Ahmed KHAN, SUPRAVIETUITOR: „Sunt tare obosit. Va rog sa va rugati pentru mine si pentru fiica mea. Am postat acest mesaj ca sa va arat ca sunt bine. Va multumesc pentru tot sprijinul si ajutorul vostru.”

In speranta ca a lasat in urma violenta si moartea, barbatul originar din Afghanistan a ajuns in Noua Zeelanda acum 12 ani ca refugiat. In timpul masacrului el se fla la moschee impreuna cu fiica sa, care la fel a fost ranita. Acest batran, de 71 de ani, a emigrat in Noua Zeelanda tot din Afghanistan, in anii '80. El a devenit erou dupa ce in momentul atacului s-a pus in fata agresorului, in incercarea de a-i proteja de gloante pe ceilalti oameni.

Omar NABI, FIUL UNEI VICTIME A ATACULUI: „49 de persoane, de la copii pana la maturi, au fost impuscati in spate in timp ce se rugau. Stiti, sa intri intr-un lacas pentru rugaciuni pentru a ucide pe cineva este o lasitate.”

Erou a devenit si acest barbat, care, in loc sa fuga, l-a confruntat pe atacator si a reusit sa-i smulga din maini una dintre arme.

Abdul AZIZ, BARBAT CONSIDERAT EROU DUPA ATAC: „I-am luat arma. Apoi am tras pe tragaci, dar in arma nu erau gloante. Apoi i-am strigat: Vina, sunt aici! Am vrut sa-i sustrag atentia, pentru ca el sa nu mearga in moschee.”

Printre morti se numara medici, ingineri si profesori. Erau persoane refugiate, imigranti, dar si oameni nascuti in Noua Zeelanda. Familia australianului care a deschis focul a ramas socata cand a aflat de la televizor ca acesta a luat zeci de vieti.

Marie FITZGERALD, BUNICA ATACATORULUI: „Este extrem de dificil sa recunosti ca cineva din familia noastra poate face un asemenea lucru.”

Astazi autoritatile au anuntat ca bilantul mortilor a crescut la 50.

Mike BUSH, COMISAR DE POLITIE: „Noaptea trecuta noi am scos toate victimele de la cele doua locuri ale crimei. In acest timp, noi am gasit inca o victima.”

Autoritatile au mai anuntat si despre faptul ca Brenton Tarrant a actionat singur, iar ceilalti trei suspecti retinuti nu ar fi fost implicati in atac. Intre timp, politia neo-zeelandeza a inchis un aeroport din sudul tarii, dupa ce un pachet suspect a fost gasit in apropierea uneia dintre piste.

Autoritatile efectueaza verificari la fata locului si nu au oferit deocamdata detalii despre continutul acestuia. In dupa-amiaza zilei de joi, Brenton Tarrant a deschis focul asupra a doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda, ucigand 49 de oameni si ranind grav altii 20.