Bilantul victimelor exploziei din Rusia a urcat la 37 de morti. Sase copii, printre victime - FOTO

Explozia, produsă în primele ore ale zilei de 31 decembrie, a avariat 48 de apartamente într-o clădire de 10 etaje din oraşul industrial Magnitogorsk, la aproximativ 1.700 de km est de Moscova.



Bilanţul morţilor a crescut în mod progresiv în ultimele zile, în timp ce echipele de salvare se luptă cu gerul pentru a recupera oamenii prinşi sub dărâmături. Printre cei decedaţi se află şi 6 copii.

#UPDATE Death toll from #Magnitogorsk building collapse rises to 33, with 8 others still unaccounted for; search and rescue missions ongoing, state-owned TASS reports, citing the country's emergencies ministry https://t.co/FjcP00jxIq pic.twitter.com/vzlTFsooHj