Bogdan Ioan este castigatorul sezonului 8 Vocea Romaniei. Prima lui reactie

Aşadar, pentru al doilea an la rând, marele trofeu a ajuns la un concurent din echipa lui Smiley.

Bogdan Ioan - sau Michael Jackson de România, cum i se mai spune, a câştigat vineri seară simpatia publicului. Elevul lui Smiley a primit astfel râvnitul trofeu de la Vocea României. În marea finală, Bogdan a cântat trei piese: Billie Jean – singur, I want to spend my lifetime loving you – împreună cu Feli şi În lipsa mea – împreună cu Smiley.

“Emoţia de la Vocea României e extraordinară, presiuena e mare. Mă bucur că oamenii au crezut în mine. Chiar dacă am câştigat trofeul, cred că cel mai mare câştig este publicul şi le mulţumesc că m-au apreciat exact aşa cum sunt eu”, a declarat el.

Este pentru a doua oară consecutiv când Smiley câştiga alături de un concurent. “A fost o seară foarte emoţională pentru noi şi mă bucur că oamenii l-au votat pe Bogdan. Sper că cel puţin un moment din această seară să devină viral la fel că audiţia care l-a făcut celebru.”, spune Smiley.

Pe locul doi s-a clasat concurenta îndrumată de Irina Rimes, tânăra Dora Gaitanovici. “Ea este Dora de care o să auziţi cu siguranţă. Pentru că un om atât de bun şi talentat în ceea ce face nu poate să dispară”, o prezintă Irina.

Următorul loc pe podium a fost ocupat de concurenta din echipa lui Tudor Chirilă.

Iar Mădălina Coca, eleva Andrei, s-a clasat pe locul patru.