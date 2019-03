Cand norocul te alege, nimic nu-i sta in cale. Un barbat de 54 de ani, din New Jersey, a castigat peste 270 de milioane de dolari la loterie - VIDEO

Mike WEIRSKY, CASTIGATOR LA LOTO: "Eram la pamant si acum sunt in picioare. Mike Weirsky a dat lovitura, iar viata lui a luat o alta intorsatura, din momentul in care a decis sa joace la loto. A cumparat doua bilete de la un magazin din New Jersey, dar le-a uitat pe tejghea. Le-am luat, am aruncat o privire si el era deja plecat."

Mike WEIRSKY, CASTIGATOR LA LOTO: "Eram atent la telefon si am lasat biletele jos, ca sa-mi bag banii in buzunar. Am facut ceva la telefon si am plecat.A decis, a doua zi, sa mearga din nou la magazin."

Mike WEIRSKY, CASTIGATOR LA LOTO: "Le-am cautat timp de trei ore acasa, nici nu m-am gandit, initial, sa ma intorc. Cand m-am trezit vineri, mi-am spus ca sunt doar un alt lucru pierdut. Dar m-am dus dupa ele oricum si erau acolo. Am fost foarte fericit. Nu mi-a venit sa cred."

Mike WEIRSKY, CASTIGATOR LA LOTO: "I-am zis ca am castigat 273 de milioane de dolari. Ea mi-a zis ca nu ma crede, asa ca am pus biletul la loc si ne-am uitat la televizor jumatate de ora.Barbatul le-a spus reporterilor ca traversa o perioada proasta. Divortase anul trecut si, fiindca nu a lucrat timp de 15 ani, nu reusea sa-si gaseasca o slujba. A fost chemat la un interviu a doua zi, dupa ce a aflat ca a castigat."

Mike WEIRSKY, CASTIGATOR LA LOTO: "Mi-am dorit mereu sa stiu cum ar fi sa ma trezesc si sa ma duc unde imi doresc, sa-mi cumpar ce imi doresc.Visul i se va implini cand va intra in posesia banilor. Cum barbatul este divortat de doar 5 luni si pana la momentul castigului a fost intretinut in mare parte de sotie, acum intrebarea este daca isi va imparti banii cu fosta partenera."

Mike WEIRSKY, CASTIGATOR LA LOTO: "Nu-mi pasa. Nu are vreo sansa sa se intoarca la mine. E gata. Vreau doar ca ea sa dispara din viata mea.Norocosul spune ca isi va cumpara camioneta la care viseaza de-o viata, apoi isi va duce familia in vacanta."