Candidatul la alegerile prezidentiale din Ucraina, Vladimir Zelenskiy spune ca autoritatile pregatesc o cauza penala pe numele lui - VIDEO

Vladimir ZELENSKII: "Ei inregistreaza o cauza penala impotriva mea, impotriva canalului de televiziune "Kvartal 95" si ceva despre spalarea unor bani. In plus, un deputat dintr-un "partid din trei litere", de asemenea inregistreaza un caz penal impotriva sefului postului de televiziune Kvartal 95. Cred ca in viitorul apropiat va exista o cauza penala impotriva mea, potrivit careia in anul 2002 am lovit un barbat cu masina in regiunea Chernihiv. Sunt foarte bucuros ca guvernul nostru are multi prieteni printre "teroristi" ".

Conform rezultatelor sondajului realizat de catre Institutul de Cercetari Sociale din Ucraina, pentru actorul Vladimir Zelenskii sunt gata sa voteze 27,3% din alegatori, al doilea rezultat ii apartine fostului prim-ministru ucrainean, Iulia Timosenko (18,8%), iar actualul presedinte, Piotr Porosenko ocupa a treia pozitie (18,2%).