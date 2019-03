Carnavalul de la Rio de Janeiro a fost intrerupt de violente. Cativa indivizi s-au incaierat in strada, politistii au intervenit - VIDEO

Petrecerea de strada a fost intrerupta, brusc, de fortele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene si bastoane. Politistii au pus, astfel, capat unei incaierari care ameninta sa degenereze. Indivizii au fost retinuti, asa ca sarbatoarea a continuat.

Locuitorii unui cartier au format, ca in fiecare an, asa numita orchestra zburatoare, si au iesit in strada unde au luat oamenii la dans.

Faima carnavalului de la Rio de Janeiro o aduce insa intrecerea scolilor braziliene de samba, pe arena construita special in acest scop, Sambadromul.

14 ansambluri uriase defileaza prin fata zecilor de mii de spectatori, dar si a unui juriu, care le da note pe 10 categorii. Chiar daca nu vor iesi invingatori, pentru dansatori, cei mai multi proveniti din cartierele sarace ale orasului, simpla participare este o mare bucurie.

Este foarte placut sa vezi pe cineva, din afara tarii, care ne apreciaza cultura. Este foarte interesant. Carnavalul se va desfasura pana sambata, cand va fi anuntat castigatorul.