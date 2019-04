Cauza prabusirii avionului in care a murit coproprietara companiei aviatice S7, tatal ei si pilotul din Rusia. Ce spun anchetatorii rusi

Potrivit politiei din Rusia, in timpul analizarii fragmentelor al avionului prabusit s-a stabilit ca pilotul in momentul aterizarii, probabil a scazut viteza la nivel critic si i-a permis avionului sa cada intr-o rotatie plata, respectiv a incetinit aeronava. Prin urmare, pilotul a pierdut controlul navei. Din nefericire, barbatul nu a avut timp sa raporteze acest lucru dispecerului.

Potrivit kommersant.ru, datorita nevoii de ateriza pe micul aeroport Egelsbach, doamna Fileva a preferat un avion cu motor cu sase locuri, declarat ca "avion administrativ". Iar acest avion nu ar putea sa aterizeze pe o banda scurta, de mai putin de un kilometru si jumatate a aerodromului.

Pilotul nu a raportat despre careva probleme atunci cand a cerut permisiunea de aterizare pe aeroportul din Germania si la opt minute, in loc sa aterizeze pe banda, s-a prabusit intr-un camp la cativa metri de aeroportul privat.

Dupa investigarea fragmentelor al aeronavei s-a mai stabilit un lucru important - motorul avionului in momentul prabusirii pe pamant, a lucrat la turatii reduse, si numai datorita acestui fapt, unele lame elicoidale nu au fost taiate dupa lovitura de pamant dar au ramas intregi.

Natalia Fileva in varsta de 55 de ani, coproprietara uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Rusia, a murit dupa ce avionul sau s-a prabusit in Germania. Accidentul aviatic a avut loc in apropiere de Frankfurt, a anuntat compania S7 Airlines, pe care Fileva o detinea.

O maşină a Poliţiei, trimisă la locul accidentului, a fost lovită frontal de un alt autoturism. Trei poliţişti au fost grav răniţi, iar celelalte două persoane din cealaltă maşină au murit pe loc. Autorităţile din Germania au demarat o anchetă pentru a stabili cauza prăbuşirii avionului.