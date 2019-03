Cea mai batrana persoana din lume este o femeie din Japonia, care are 116 ani si doua luni. A plans de fericire cand a fost premiata de Cartea Recordurilor Guiness, acesta fiind visul ei inca de la 100 de ani - VIDEO

Kane Tanaka s-a nascut in 1903. Astazi ea a fost desemnata drept cea mai batrana persoana din lume.

„In numele Cartii de Recorduri Guiness, am placerea de a o desemna pe Kane Tanaka cea mai batrana persoana in viata. Ea are 116 ani si 66 de zile implinite astazi, 9 martie 2019.“

Varstnica a fost casatorita si a avut patru copii naturali si unul adoptat. Ea se trezeste in fiecare dimineata la ora sase si ii place foarte mult matematica.

Detinatoarea precedentului record era tot o femeie din Japonia, care a murit anul trecut la 117 ani.