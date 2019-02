Cel putin 25 de persoane au murit si peste 40 au fost ranite intr-un grav accident feroviar produs la Cairo. Un tren care circula cu viteza, s-a izbit de o bariera de otel si a explodat - VIDEO

Din imaginile surprinse de o camera de supraveghere din gara Ramses, cea mai mare din capitala egipteana, se vede cum trenul vine cu viteza, rupe bariera si striveste mai multi oameni care trec exact prin fata lui.

Dupa impact, granitura explodeaza, iar in cadru apare o minge uriasa de foc si un nor gros de fum.

In alte imagini surprinse tot de camerele de supraveghere, doar ca dintr-un alt unghi, se vede cum oamenii aflati pe peron fug in toate partile pentru a scapa de flacari. Martori au publicat pe retelele de socializare mai multe filmulete facute in primele minute de dupa tragedie.

In ele se vede peronul garii in flacari si persoane care se grabesc sa le vina in ajutor victimelor.

Oficialii de la cai ferate au declarat ca trenul, care avea un singur vagon, mergea cu o viteza prea mare atunci cand s-a ciocnit frontal cu bariera. Cel putin 47 de persoane au fost ranite, multe dintre ele suferind arsuri grave si fiind in stare critica.

Autoritatile egiptene au confirmat decesul a 25 de oameni. Ministrul egiptean al Transporturilor a demisionat la cateva ore dupa ce premierul tarii a promis ca va exista un raspuns dur daca se va dovedi ca incidentul a avut loc din neglijenta.

Egiptenii se plang de mult timp de faptul ca guvernul nu a reusit sa rezolve problemele cronice legate de transport si sa imbunatateasca caile ferate care nu sunt intretinute cum ar trebui. Cea mai grava tragedie feroviara s-a produs în 2002, cand in jur de 370 de oameni au murit in incendiul unui tren la 40 km sud de Cairo.

Potrivit statisticii oficiale, in 2017 au fost inregistrate 1.793 accidente de tren.