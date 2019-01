Cel putin 27 de oameni au murit, chiar in timpul unei slujbe la o biserica din Filipine. Totul in urma a doua explozii, care au avut loc la intervale scurte de timp - VIDEO

Prima explozie a rasunat in timpul slujbei din aceasta dimineata, in jurul orei 9, intr-o biserica, despre care presa locala scrie ca este romano-catolica. A inceput haosul, iar in cateva minute au intervenit fortele de ordine.

In acel moment, a doua bomba a explodat in parcarea cladirii. Numarul mortilor creste, intrucat multe persoane au fost grav ranite.

Imediat oamenii au fost evacuati. In jur de 80 au ajuns la spital cu diferite leziuni.

Majoritatea dintre cei morti sunt civili, anunta autoritatile. Politia vorbeste despre un atac, dar care deocamdata nu a fost revendicat, iar dispozitivele explozive sunt artizanale.

Jurnalistii straini scriu ca biserica, unde a avut loc tragedia, a mai fost vizata de atacuri si anterior.