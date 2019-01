Cel putin 30 de oameni au murit, iar sapte au fost raniti dupa ce o mina de aur, in care acestia se aflau, s-a surpat - VIDEO

Totul s-a intamplat dupa ce mai multi localnici au sapat un canal de 60 de metri adancime in albia unui rau pentru a gasi aur, acesta insa s-a prabusit. Afganistanul are resurse bogate de minerale, dar multe mine sunt vechi si intretinute prost, astfel ca exista probleme grave de siguranta in ele.

Un oficial spune ca satenii sunt de zeci de ani implicati in afacerea ilegala cu aur.