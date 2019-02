Cel putin 78 de oameni au murit, iar 55 au fost raniti in urma unui incendiu produs intr-un bloc de locuit din Bangladesh. Totul a pornit de la o butelie de gaz, iar flacarile au cuprins rapid intreaga cladire - VIDEO

Incendiul s-a produs aseara, aproape de miezul noptii, intr-un bloc de locuit din capitala Dacca.

Focul a pornit de la o butelie de gaz si s-a raspandit rapid in intreaga cladire, mai ales ca la parterul imobilului se afla un depozit cu produse chimice inflamabile.

Ulterior, flacarile au cuprins inca patru cladiri alaturate, unde de asemenea erau depozitate produse chimice, granule de plastic si spray-uri.

Peste doua sute de pompieri au intervenit la fata locului. Acestia au reusit sa stinga flacarile abia dupa cateva ore.

Autoritatile anunta ca cel putin 78 de oameni au murit in incendiu. Cel putin 55 au fost raniti, unii dintre acestia fiind in stare grava.

Astfel de dezastre sunt deseori intalnite in Bangladesh, in special din cauza nerespectarii regulilor de securitate antiincendiare. In 2012, 122 oameni au murit din cauza unui incendiu produs la o fabrica de textile din tara.