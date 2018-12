Cel putin cinci morti, inclusiv un minor, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un autocar in Serbia

Un tren a intrat intr-un autocar ce transporta mai multi elevi de liceu, vehiculul fiind despicat in doua in urma impactului produs vineri langa Nis, in sudul Serbiei, au anuntat autoriitaile, precizand ca cinci persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite, informeaza postul BBC News online.