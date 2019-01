Cel putin cinci oameni au murit in urma unui atac armat ce s-a produs la o banca din statul american Florida - VIDEO

Incidentul s-a produs ieri dupa amiaza in orasul Serbing din Florida. Un individ a patruns in cladirea unei banci si a deschis focul asupra celor aflati in interior, dupa care a luat mai multi prizonieri. In urma atacului, cel putin cinci oameni au murit. Nu se stie deocamdata daca erau clienti sau angajati ai bancii. Oamenii legii au fost anuntati despre incident chiar de atacator.

Karl HOGLUND, SEFUL POLITIEI DIN SERBING: „O persoana a telefonat la centrul nostru si a spus ca a intrat intr-o banca si a inceput sa traga. Autorul atacului s-a predat in urma negocierilor cu politistii veniti la fata locului.”

Autoritatile spun ca este vorba de un tanar in varsta de 21 de ani, care demisionase recent dupa ce lucrase doua luni ca agent de paza intr-o inchisoare. Deocamdata nu este clar ce anume l-a motivat pe acesta sa atace.