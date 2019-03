Cetatenii rusi nu mai au dreptul sa insulte conducatorii tarii pe internet. O lege in acest sens a fost adoptata de Duma ruseasca si prevede amenzi sau chiar inchisoare pentru cei care o vor incalca - VIDEO

Legea votata astazi in parlamentul rus interzice jugnirea sau publicarea unor postari indecente pe internet, care denota lipsa de respect fata de societate, tara, simbolurile oficiale ruse, Constitutie sau autoritati. Cei care o incalca, risca amenzi de la 30 pana la 100 de mii de ruble rusesti.

In caz ca o incalca si a doua oara, persoana risca pana la 200 de mii de ruble, echivalentul a peste 50 de mii de lei moldovenesti, sau pana la 15 zile de arest. In prima lectura amenzile propuse erau mult mai mici, asa ca faptul ca acestea au crescut peste noaptea a stranit indignarea opozitiei.

Serghei IVANOV, DEPUTAT DIN CADRUL PARTIDULUI LIBERAL-DEMOCRAT AL RUSIEI: „Voi stiti ca in Franta un muncitor primeste de patru ori mai mult decat un muncitor rus. Stiati ca in Franta, spre exemplu, pensionarii au asigurare medicala absolut gratuita, plus 25% li se achita pentru serviciile comunale. Si daca voi veti face asta, atunci poate ca nici nu va fi necesar sa inaspriti aceste de sanctiuni.”

In acelasi timp, Duma de stat a adoptat si o lege care interzice raspandirea stirilor false in presa sau pe internet.

Serghei BOIARSCHII, PRIN-VICEPRESEDINTELE COMISIEI PENTRU POLITICA DE INFORMARE AL DUMEI DE STAT: „Subliniez, doar fapte concrete, dar nu pareri si critici, pot fi autentice sau neautentice, si respectiv ajunga sub influenta acestei legi.”

Publicarea stirilor false, la fel, presupune amenzi, dar si eliminarea publicatiei din spatiul public. Portalul pe care apare stirea va purta raspundere administrativa doar in cazul in care nu va elimina postarea la solicitarea autoritatilor.